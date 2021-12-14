جوارديولا: ليدز أحد أقوى الخصوم.. وبييلسا يحب العمل في الأوضاع الصعبة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 11:32

كتب : FilGoal

بييلسا - ليدز - بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - ليدز

رغم احتلال ليدز يونايتد لمركز متأخر في الدوري الإنجليزي غير أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يشعر بالخطر قبل مواجهة فريق مارسيلو بييلسا.

سيتي الذي يحتل الصدارة يستضيف ليدز ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي مساء الثلاثاء.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا من قبل ضد ليدز ونعرف صعوبة الأمر. إنهم أحد أقوى الخصوم".

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وأضاف "إنهم يلعبون كل أسبوع بطريقة فريدة خاصة بهم، ونحن نلعب ضد هذه الطريقة الخاصة والفريدة مرتين فقط في السنة. الأمر مختلف تماما عن المنافسين الآخرين".

وأكمل الإسباني "سيلعبون بطريقة لم نعتد عليها في هذه الأنواع من المباريات".

وواصل "يعاني ليدز من بعض الإصابات، ولكن مارسيلو بييلسا لا يحب الشكوى، يحب العمل عندما يكون الوضع صعبا".

وعن فريق ليدز أوضح "لا توجد مباراة لا يصنعون فيها فرصا أكثر من الخصم".

وأتم "سيتعين علينا التكيف لمحاولة القيام بما نريد القيام به".

ليدز يحتل المركز 15 في الجدول، وخسر في الوقت المحتسب بدل الضائع 2-3 أمام تشيلسي يوم السبت.

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