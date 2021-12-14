موعد مباريات الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.. مانشستر سيتي ضد ليدز ومرموش أمام بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 10:22

كتب : FilGoal

احتفال مرموش بهدفه في مرمى هيرتا برلين

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر ديسمبر 2021 عدة مباريات في الدوريين الإنجليزي والألماني.

وكان قد تم تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد بشكل رسمي بسبب فيروس كورونا.

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ويحل أستون فيلا الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمود تريزيجيه ضيفا على فريق نورويتش في الساعة 9:45 مساء ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق ليدز يونايتد في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

أما في الدوري الألماني فيستضيف شتوتجارت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف عمر مرموش فريق بايرن ميونيخ في السابعة والنصف مساء.

موعد مباريات اليوم 14 ديسمبر 2021 مرموش تريزيجيه
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