تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد بسبب كورونا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 10:08

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - نورويتش

أعلن نادي مانشستر يونايتد تأجيل مباراته ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي بشكل رسمي بسبب إصابات بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام المواجهة بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد مساء اليوم الثلاثاء.

وكشف بيان مانشستر يونايتد: "بعد تأكيد المسحات الخاصة بفيروس كورونا والتي جاءت إيجابية بين الطاقم الفني ولاعبي الفريق الأول، يتطلب تفشي المرض مراقبة مستمرة".

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وأوضح "تم اتخاذ قرار بإغلاق مركز تدريبات مانشستر يونايتد في مجمع كارينتجتون لمدة 24 ساعة للمساعدة في تقليل مخاطر حدوث المزيد من العدوى".

وكشف البيان "تم عزل الأفراد الذين ثبتت إصابتهم وفقا لبروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "نظرا لإلغاء التدريب ومع إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والموظفين، طلب النادي إعادة ترتيب المباراة واتخذ مسؤولوا الدوري الإنجليزي قرارهم بالتأجيل بناء على إرشادات من المستشارين الطبيين".

واختتم البيان "يأسف مانشستر يونايتد للإزعاج الذي لحق به برينتفورد ولمشجعي كلا الناديين بسبب فيروس كورونا".

وظهرت الحالات بعد عودة الفريق من مباراته ضد نورويتش سيتي والتي انتهت بفوزه 1-0، حيث اضطر المدرب رالف رانجنيك لتعديل جدول المران بإجراء تدريبات فردية خالية من الاحتكاك، لحين السيطرة على الوضع.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 27 نقطة عقب مرور ستة عشر جولة في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن توتنام هوتسبر عانى من حالة مشابهة أسفرت عن تأجيل مباراته ضد برايتون، ومباراته في دوري المؤتمر الأوروبي مع رين الفرنسي، وتهدد مباراته المقبلة مع ليستر سيتي أيضا.

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