سفير مصر: لا أساس من الصحة لعدم جاهزية الكاميرون لاستضافة أمم إفريقيا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 00:20

كتب : FilGoal

ملعب جابوما - الكاميرون

نفى مدحت المليجي سفير مصر بدولة الكاميرون الأنباء التي تشير إلى احتمالية تأجيل أو إلغاء بطولة أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير.

وقال سفير مصر بالكاميرون عبر قناة المحور: "لا أساس من الصحة لعدم جاهزية الكاميرون لاستضافة أمم إفريقيا، الاتحاد الإفريقي كان قد أعلن أن البطولة في مواعيدها".

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وأضاف المليجي "تم إعلان (برومو) تقديم البطولة بمشاركة روجيه ميلا ونجوم الكاميرون لدعوة الكاميرون لحضور الجماهير".

وتابع سفير مصر "لا أعلم سبب تصريحات أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم، هل هو غير متفائل بوصولنا إلى يوم 6 فبراير (يقصد النهائي) لذلك صرح بهذا؟".

وأوضح مدحت المليجي "أتمنى أن أكون مخطئا في قراءة وفهم تصريحاته".

وكشف سفير مصر بالكاميرون "ربما هناك شيء يعلمه أحمد مجاهد من كواليس فيفا ونحن لا نعلمه من أجل أن يشارك الأهلي بلاعبيه الدوليين".

وواصل "لا أعلم ما هي كواليس فيفا عن البطولتين، لكن ما أعلمه أن البطولة في موعدها وهنا في الكاميرون الاستعداد على ذلك الأساس وبدأت الإعلانات عنها".

واختتم سفير مصر تصريحاته "بالنسبة لي المباراة الافتتاحية ضد نيجيريا ستحدد مصير مصر في البطولة بسبب مشوارها".

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