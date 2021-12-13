كرة يد - منتخب مصر يطير إلى السعودية الخميس لخوض منافسات الدورة الدولية الودية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد - مقدونيا - الصورة من حساب اتحاد اليد المصري

تغادر بعثة منتخب مصر للرجال لكرة اليد إلى المملكة العربية السعودية، الخميس المقبل، للمشاركة في الدورة الدولية الودية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والمغرب والبحرين.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مبارياته في الدورة الدولية الودية بمواجهة منتخب البحرين في الثالثة مساء الجمعة 17 ديسمبر على صالة القطيف، ثم يلعب مباراته الثانية على نفس الصالة مع منتخب المغرب في الثالثة مساء الأحد 19 ديسمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة منتخب السعودية في الخامسة مساء الثلاثاء 21 ديسمبر على صالة الدمام.

ويواصل المنتخب حاليا معسكره بالمركز الأولمبي بالمعادي، تحت قيادة الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد للمدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، وتقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد أعلن تأجيل منافسات بطولة أمم إفريقيا والتي كان مقررا لها يناير المقبل.

ولم يتحدد الموعد الجديد لمنافسات أمم إفريقيا وقد يتم إصدار قرار جديد يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الحالي بدون اللاعبين المحترفين:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد – شادي محمود خليل

الجناح الأيمن:

أكرم يسري - عمر خالد كاستلو - عمر سامي

الظهير الأيمن:

أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح

صانع ألعاب:

سيف الدرع - مصطفى خليل – يوسف خالد جابر

الظهير الأيسر:

يحيى الدرع - حسن قداح - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر:

عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن – أحمد هشام سيسا

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر الجاري ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، إلا أن الاتحاد المصري لكرة اليد قرر استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة في بطولة الدوري الذهبي في فرنسا.

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