الدوري الإنجليزي يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا خلال أسبوع

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 20:35

كتب : عبد الرحمن فوزي

الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة بي بي سي عن تسجيل 42 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ما بين لاعبين وأعضاء في الأجهزة الفنية.

وسجل الدوري الإنجليزي رقما قياسيا بالـ 42 إصابة خلال أسبوع واحد فقط وهو الرقم الأكبر منذ انتشار الوباء.

وكان توتنام أول الفرق التي أعلنت عن تسجيل عدد كبير من الإصابات في صفوف الفريق، مما اضطر الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل مباراته أمام رين في دوري المؤتمر الأوروبي، كما تم تأجيل مباراته أمام برايتون في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وفقا للتقارير فإن مانشستر يونايتد أيضا قد أغلق مقر تدريباته بسبب تفشي الوباء بين أعضاء الفريق وهو ما قد يتسبب بنسبة كبيرة في تأجيل مباراته أمام برينفتورد في الدوري والمقرر لها غدا.

كما أعلن كل من برايتون وليستر سيتي أستون فيلا وجود بعض الحالات الإيجاية بين صفوفهم.

وكان رئيس ورزاء بريطانيا قد أعلن عدم وجود إغلاق في البلاد على الرغم من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا ومحور إميكرون الجديد.

الدوري الإنجليزي الممتاز فيروس كورونا
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