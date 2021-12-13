الأول منذ ما يقرب من عام.. أحمد الشيخ يفتتح أهدافه في الدوري هذا الموسم

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - المصري

افتتح أحمد الشيخ الوافد الجديد على النادي المصري أهدافه مع الفريق في مسابقة الدوري هذا الموسم.

أحمد الشيخ

النادي : المصري

المصري

وسجل الشيخ هدفه الأول في المباراة الخامسة له مع المصري هذا الموسم في الدوري أمام مصر للمقاصة.

وكان المصري قد أنهى الشوط الأول بهدفين دون مقابل وسجل الشيخ الهدف الثاني برأسية داخل شباك فريقه السابق.

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ورفض أحمد الشيخ الاحتفال بهدفه الأول هذا الموسم بعد تسجيله في مرمى فريقه السابق.

وانتقل أحمد الشيخ إلى المصري مع بداية الموسم الجاري قادما من بيراميدز.

ولم يسجل الشيخ مع بيراميدز سوى هدف وحيد وكان ذلك منذ ما يقرب من عام وبالتحديد في 17 ديسمبر 2020 أمام الزمالك.

وسجل الشيخ هدف بيراميدز أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وكان أحمد الشيخ قد سجل 17 هدفا مع المصري في بطولة الدوري موسم 2016 - 2017 وحصد لقب هداف الدوري المصري وقتها.

المصري الدوري المصري أحمد الشيخ
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