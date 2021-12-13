مانشستر يونايتد يغلق مركز تدريباته.. ومباحثات مع البريميرليج لتأجيل مباراة برينتفورد

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 17:07

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وأرسنال

أعلن مانشستر يونايتد رسميا عن إغلاق مركز تدريباته "الكارينجتون" لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتواجه المباراة القادم للشياطين الحمر ضد برينتفورد إمكانية تأجيلها، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صامويل لوكهرست صحفي "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن إدارة مانشستر يونايتد قالت إنها تخوض مناقشات مع رابطة البريميرليج، لبحث ما إذا كان من الآمن إقامة المباراة مع برينتفورد يوم الثلاثاء في هذه الظروف.

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وظهرت الحالات بعد عودة الفريق من مباراته ضد نورويتش سيتي والتي انتهت بفوزه 1-0، حيث اضطر المدرب رالف رانجنيك لتعديل جدول المران بإجراء تدريبات فردية خالية من الاحتكاك، لحين السيطرة على الوضع.

يذكر أن توتنام هوتسبر عانى من حالة مشابهة أسفرت عن تأجيل مباراته ضد برايتون، ومباراته في دوري المؤتمر الأوروبي مع رين الفرنسي، وتهدد مباراته المقبلة مع ليستر سيتي أيضا.

برينتفورد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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