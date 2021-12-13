قائمة السودان الأولية - أطهر الطاهر في أولى اختيارات المدرب الجديد

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 16:02

كتب : FilGoal

أطهر الطاهر - الأهلي - سموحة

أعلن منتخب السودان بقيادة المدرب الجديد برهان تية عن قائمته الأولية للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير القادم على أراضي الكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد أطهر الطاهر لاعب نادي سموحة المصري وهو اللاعب الوحيد من خارج أندية السودان، حيث يغيب سيف تيري مهاجم فاركو للإصابة.

وضمت القائمة 6 لاعبين من الهلال، مقابل 8 لاعبين من المريخ، من أصل 36 لاعبا.

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وجاءت قائمة صقور الجديان كالتالي:

علي أبو عشرين– اسحق آدم – والي الدين خضر– عبد الرازق يعقوب – جمعة عباس - محمد عبد الرحمن (الهلال)

أكرم الهادي – صلاح نمر – عماد الصيني – مصطفى كرشوم – الجزولي نوح – ضياء الدين محجوب – محمد عبد الله حسين (المريخ)

مازن محمدين (توتي) – الشيخ محمد (الخرطوم الوطني) – أطهر الطاهر (سموحة) – أحمد الفاتح (الأهلي مروي) – شريف عمر (الهلال الفاشر)

محمد كسرى (حي العرب) – سليمان زكريا (حي العرب)

عمار محمد كنو – محمد حسون (حي الوادي)

علي محمد نور – متوكل آدم سليمان (الهلال بورتسودان)

عوض زايد (الأهلي الخرطوم) –– مصعب أحمد الشريف (الهلال الأبيض) – الصادق حسن موسى (الشرطة القضارف)

أمجد إسماعيل– مجتبى المرضي – مصطفى أحمد سعيد – محمد الحاج كومي (الأهلي شندي)

كابتن بشير – مؤيد عابدين – سليمان حامد (الأمل عطبرة)

سموحة السودان أطهر الطاهر برهان تية
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