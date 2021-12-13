عضو إدارة الإسماعيلي لـ في الجول: كل العروض التي أتت للاعبين شفهية.. وتتضمن شيلونجو ودونجا

تحدث خالد الطيب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عن العروض التي تلقاها بعض لاعبي الفريق، وذلك في تصريحاته لـ FilGoal.com عن انتقالات الشتاء.

وقال الطيب إن العروض التي تلقاها اللاعبين مجرد عروض شفهية عبر الوكلاء، حيث لم يتسلم النادي الإسماعيلي أي عرض رسمي حتى الان.

وأضاف "العروض الشفهية أتت إلى بينسون شيلونجو من نادي النفط العراقي وأحد الأندية الليبية، بالإضافة إلى محمود دونجا الذي تلقى عددا من العروض المحلية والدوري المغربي، والأمر ذاته ينطبق على الجناح محمد الشامي".

وأوضح الطيب أن الإدارة تركت للجهاز الفني تحديد الرؤية واختيار احتياجاته، حيث قرر الجهاز أن يبدأ رؤيته تجاه أي لاعب يتلقى عرضا رسميا بعد وصول التدعيمات الجديدة في الشتاء.

واختتم عضو مجلس إدارة الدراويش تصريحاته قائلا إن الجهاز يرى أن التمسك بكل العناصر خاصة الأساسية سيكون الحل إن لم تتوافر أي تدعيمات أفضل.