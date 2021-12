موسيماني يشكر الخطيب ولاعبي الأهلي بعد منحه جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

أبدى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي سعادته عقب فوزه بجائزة أفضل مدرب أندية في إفريقيا لعام 2021 من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وقال موسيماني عبر تويتر: "أتشرف للغاية بحصولي على هذه الجائزة وهذا التصنيف. شكرا للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء على الجائزة".

وأضاف "أود شكر جهازي الفني في الأهلي واللاعبين والإدارة والرئيس الخطيب وكل من يشجعني في إفريقيا على الدعم المستمر. الحمد لله".

I’m so honored to have received this award and ranking. Thank you to @Ranking_IFFHS for the award. I’d like to thank my technical team @AlAhly, the players, the Board, President El Khatib and all my supporters in Africa for always supporting me. Alhamdulillah 🙏🏾🇿🇦🇪🇬🌍 https://t.co/du9qCImdXT