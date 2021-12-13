موسيماني يشكر الخطيب ولاعبي الأهلي بعد منحه جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 15:18

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني الأهلي المحلة

أبدى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي سعادته عقب فوزه بجائزة أفضل مدرب أندية في إفريقيا لعام 2021 من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وقال موسيماني عبر تويتر: "أتشرف للغاية بحصولي على هذه الجائزة وهذا التصنيف. شكرا للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء على الجائزة".

وأضاف "أود شكر جهازي الفني في الأهلي واللاعبين والإدارة والرئيس الخطيب وكل من يشجعني في إفريقيا على الدعم المستمر. الحمد لله".

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وتوج موسيماني مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2021، وذلك بعد التغلب على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي في النهائي بثلاثية نظيفة.

ونجح الأهلي في اجتياز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في ربع النهائي، قبل أن يقصي الترجي التونسي من نصف النهائي.

موسيماني الأهلي
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