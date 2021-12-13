تياجو يهزم صلاح نحو جائزة أجمل أهداف ليفربول في نوفمبر

تفوق تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول على زميله محمد صلاح وحصد جائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر نوفمبر الماضي.

واحتل هدف صلاح في شباك بورتو بدوري أبطال أوروبا المركز الثاني في تصويت جماهير ليفربول أمام التسديدة الصاروخية لتياجو في المباراة نفسها.

وتواجد هدف ترينت ألكسندر أرنولد أمام وست هام يونايتد في المركز الثالث تلاه هدف صلاح أمام أرسنال ثم هدف ديوجو جوتا في اللقاء نفسه.

في شهر أكتوبر توج صلاح بالجائزة برائعته أمام مانشستر سيتي التي حصدت المركز الأول، تلاها هدفه المدهش أمام واتفورد، ثم الهدف الذي أتم به ثلاثيته التاريخية أمام مانشستر يونايتد.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها صلاح بالجائزة هذا الموسم، فقد اقتنصها ساديو ماني في أغسطس وفاز بها نابي كيتا في سبتمبر.