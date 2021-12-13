بعد مرور 16 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أسبوعيا أنه الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وفي الألفية الجديدة ككل.

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 21 هدفا هذا الموسم، منها 14 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح حتى الجولة 16 مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (14 هدفا)

2- جيمي فاردي (9 أهداف)

3- ديوجو جوتا (8 أهداف)

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أكثر من صنع الأهداف

1- محمد صلاح (9 أهداف)

2- بول بوجبا (7 أهداف)

2- ترينت ألكسندر أرنولد (7 أهداف )

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- جورجينو (4 أهداف)

2- محمد صلاح (هدفان)

2- دومنيك كالفرت لوين (هدفان)

2- ويلفريد زاها (هدفان)

2- جيمس وارد براوس (هدفان)

2- تيمو بوكي (هدفان)

2- إيفان توني (هدفان)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (32 تسديدة)

2- كريستيانو رونالدو (19 تسديدة)

3- بيير إيمريك أوباميانج (18 تسديدة)

3- ساديو ماني (18 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (65 تسديدة)

2- ساديو ماني (50 تسديدة)

3- كريستيانو رونالدو (46 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

1- نجم منتخب مصر ضمن 47 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ16 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك 12 لاعبا شاركوا في كل دقائق جميع الجولات الـ16 (1440 دقيقة).

13- صلاح استبدل في الوقت بدل الضائع لمباراة ولفرهامبتون ليصبح ما لعبه حسابيا (1439 دقيقة).





























ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 225 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 146 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.