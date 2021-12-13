صحفي إسباني: أجويرو سيعلن اعتزاله يوم الأربعاء

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

أجويرو

شدد إميليو بيريث دي روثاس، صحفي جريدة إل بريوديكو دي كاتالونيا الإسبانية، أن سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة سيعلن اعتزاله كرة القدم يوم الأربعاء المقبل.

سيرخيو أجويرو

النادي : برشلونة

برشلونة

وخلال حديثه عبر راديو ماركا قال إميليو:"يوم الأربعاء سيتم الإعلان عن القرار".

وأضاف "وفقا لمعلوماتي، برشلونة جهز حفل توديع أجويرو".

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وذكر صحفيون إسبان في وقت سابق أن أجويرو يعاني مشكلة في القلب ستجبره على اعتزال كرة القدم.

ليضطر اللاعب المخضرم البالغ عمره 33 عاما للرد بأنه يتابع حالته الصحية مع الأطباء وسيرى مدى استجابته للعلاج.

وكان سمير نصري، نجم فرنسا ومانشستر سيتي السابق، صرح أن أجويرو، زميله السابق، أخبره أنه سيعتزل.

لكن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة نفى ذلك.

وشارك أجويرو، أيقونة سيتي السابق، لمدة 165 دقيقة فقط مع برشلونة منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري.

ومثل أجويرو منتخب الأرجنتين في 101 مباراة وسجل 41 هدفا وتوج بكوبا أمريكا 2021 ونال وصافة كأس العالم 2014.

وهو أكثر من سجل في تاريخ مانشستر سيتي برصيد 260 هدفا.

أجويرو برشلونة
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