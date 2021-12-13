رئيس قطاع الناشئين السابق في الزمالك: اضطررت للتوقيع على خطاب الاستغناء عن حسين فيصل

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب

شدد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين السابق في الزمالك على أنه لم يكن ليترك حسين فيصل يرحل مجانا لو له حق الاختيار مشيرا إلى أن هناك أكثر من لاعب سيتألق مستقبلا من الذين تم الاستغناء عنهم.

وقال بدر حامد في تصريحات لقناة ETC: "حزين لرحيل حسين فيصل بشكل مجاني، أعرف مستواه الجيد ومتأكد أنه سيكون لاعبا واعدا".

وأضاف "توليت المنصب في إدارة قطاع الناشئين العام الماضي وفزنا ببطولتي 99و2003".

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وتابع "بعد نهاية الموسم كان هناك 42 لاعبا بين مواليد 99و2000 وكان من المنتظر أن يتم قيد 5 لاعبين فقط كلاعبين تحت السن في قائمة الفريق الأول".

وواصل "طلبت من كارتيرون عمل مباراة ودية لمشاهدة اللاعبين والحكم عليهم وقالي لي في البداية "مش فاضي" ثم وافق بعد إلحاح على لعب مباراة ودية".

واستكمل "لعب بالفعل الفريق الأول للزمالك بكامل نجومه مباراة ودية أمام فريقي وبعد المباراة اختار كارتيرون 5 لاعبين".

واستطرد "تحدثت معه على أكثر من لاعب بالاسم منهم حسين فيصل ولكنه رد بأنه ليس في حاجة لهم، هناك أكثر من لاعب آخر سيتألق في الفترة المقبلة على رأسهم مهاب أشرف في سموحة، إسلام عصام الترسانة، أحمد رضا بتروجيت".

وأردف "توجهت للكابتن حسين السيد عضو اللجنة والمشرف على الكورة وقال لي كارتيرون هو من له حق الاختيار، أنا غير مسؤول فنيا".

وتابع "لو كان لي حق الاختيار سأختار حسين فيصل مع واحد من مهاب أشرف وإسلام عصام وأحمد رضا مع 3 لاعبين من الـ5 الذين تم اختيارهم من كارتيرون، حسين فيصل سيكون مفيد أكثر للزمالك من يوسف أسامة نبيه وهذه وجهة نظر فنية فقط".

وأتم "الخطاب الذي وقعت عليه كان بعد الجلسة مع كارتيرون وهو إجراء إداري كان يجب اتخاذه وبالتالي كنت مضطرا للتوقيع".

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