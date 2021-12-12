منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 22:12

كتب : FilGoal

أوجوستين إيجوافيون

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب، جيرنوت روهر، بعد حوالي 5 أعوام في منصبه.

وكشف الاتحاد النيجيري أن قائد المنتخب السابق أوجوستين إيجوافيون، كمدرب مؤقت للفريق لحين تعيين مدرب جديد للمنتخب.

وتعد تلك الإقالة الثانية في مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد فقط، بعد رحيل هوبير فيلود مدرب السودان في وقت سابق.

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وقال بيان الاتحاد النيجيري إن العلاقة مع الألماني – الفرنسي روهر قد انتهت، بعد أن أصبح أكثر مدرب يقود المنتخب النيجيري من حيث المدة.

ويضم جهاز إيجوافيون كل من ساليسو يوسف، وباول أيجبون وجوزيف يوبو، كما يضم الجهاز جاي جاي أوكوشا ونوانكو كانو وجاربا لاوال أساطير نيجيريا في أدوار تقنية وكسفراء للجهاز بحسب بيان الاتحاد النيجيري.

وقال السكرتير العام للاتحاد النيجيري، محمد سانوسي: "العلاقة بيننا وبين روهر انتهت. نود أن نشكره على خدماته لنيجيريا".

وكان إيجوافيون قائدا لمنتخب نيجيريا الفائز بكأس أمم إفريقيا 1994، ومدربا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الحاصل على برونزية نسخة 2006 في مصر.

ويتولى روهر تدريب نيجيريا منذ 2016، وقاد النسور الخضر لكأس العالم 2018 والميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا 2019.

وقاد روهر منتخب نيجيريا للتصفيات النهائية لكأس العالم 2022، ولكنه تعرض للكثير من الانتقادات لسوء أداء الفريق خلال مباريات المجموعة التي ضمت ليبيريا وكاب فيردي وإفريقيا الوسطى.

جيرنوت روهر منتخب نيجيريا كأس أمم إفريقيا
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