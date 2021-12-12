منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 19:32

كتب : محمد عبد العظيم

هوبير فيلود - السودان

كشف الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن استقراره على تعيين جهاز فني وطني خلفا لجهاز الفرنسي هوبير فيلود.

وقال مصدر في الاتحاد السوداني لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على إقالة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هوبير فيلود وتعيين جهاز وطني بقيادة برهان تيه في كأس أمم إفريقيا".

وأكمل "يعاون تيه، كل من مبارك سلمان ومحسن سيد".

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وأتم المصدر "نظرا لضيق الوقت لن يكون بإمكاننا التعاقد مع مدرب أجنبي".

وبعد ذلك التصريح، أعلن الاتحاد السوداني رسميا عن إقالة فيلود، وتعيين تيه خلفا له.

وتأتي إقالة فيلود، بعد أداء سيء لصقور الجديان في كأس العرب.

وخسر منتخب فيلود من الجزائر برباعية، ومن مصر بخماسية، قبل الخسارة من لبنان 1-0.

ويدخل منتخب السودان كأس أمم إفريقيا في الكاميرون يناير المقبل، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم مصر، ونيجيريا، وغينيا بيساو.

هوبير فيلود كأس أمم إفريقيا منتخب السودان
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