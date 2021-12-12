أثليتك: كورونا تتسبب في إلغاء مران أستون فيلا

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 19:16

كتب : FilGoal

جيرارد أستون فيلا

ألغى نادي أستون فيلا تدريبات الفريق الجماعية اليوم بسبب وجود بعد الإصابات بفيروس كورونا في الفريق.

بحسب ذا أثليتك، فإن لاعبا واحدا فقط تعرض للإصابة مع بعضا من أفراد الطاقم التدريبي.

ومن المنتظر أن يستأنف أستون فيلا تدريباته مجددا غدا قبل السفر لمواجهة نورويتش سيتي.

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ولم يكن أستون فيلا أول الأندية الإنجليزية التي تتعرض لإصابات بفيروس كورونا بعد توتنام وليستر سيتي وأخيرا مانشستر يونايتد اليوم.

وتم تأجيل مباراة توتنام وبرايتون ضمن مباريات الأسبوع الـ16 من الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق.

وتسود حالة من الخوف بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" الذي يهدد العديد من المباريات الرياضية في الفترة المقبلة، حيث بات من المحتمل إغلاق المدرجات في وجه الجماهير مرة أخرى.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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