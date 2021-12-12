أثلتيك: كورونا يتفشى في صفوف مانشستر يونايتد

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 18:24

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يواجه مانشستر يونايتد أزمة مع انتشار فيروس كورونا بين صفوفه، والذي يهدد مباراته المقبلة مع برينتفورد ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن الجائحة قد انتشرت بين عدد من اللاعبين والجهاز الفني وتم إخطار رابطة البريميرليج بهذا الأمر.

وتعرض توتنام هوتسبر لموقف مشابه تسبب بتأجيل مباراته الأخيرة في مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي ضد رين الفرنسي، ومباراته ضد برايتون في الجولة 16 من البريميرليج، وذلك عقب فوز الفريق على نورويتش بثلاثية نظيفة.

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وفي ذلك التوقيت خشي دين سميث مدرب نورويتش أن تنتقل العدوى إلى صفوف فريقه، ولكن كل المسحات أتت بنتائج سلبية.

والآن تظهر هذه الحالات في صفوف مانشستر يونايتد بعد فوزه على نورويتش بهدف نظيف.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية فإن دين هندرسون كان من المفترض أن يبدأ الموسم ولكن معاناته مع كوفيد أبعدته، ثم اضطر جيسي لينجارد لعزل نفسه في الفترة التحضيرية، بينما ابتعد ميسون جرينوود لنفس السبب في الشهر الماضي.

وأخيرا اضطر فيكتور لينديلوف للخروج من مباراة نورويتش بسبب صعوبات في التنفس، على الرغم من أن ذلك لا يرتبط مباشرة بالجائحة حتى الآن.

في الإطار ذاته قال صامويل لوكهرست صحفي "مانشستر إيفينينج نيوز" إن كل اللاعبين الذين سافروا لمواجهة نورويتش أتت نتائج مسحاتهم سلبية، ومنذ ذلك الوقت ظهرت العينات الإيجابية بين مجموعة من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني وتم إرسالهم إلى المنزل قبل التدريبات، فيما تدرب البقية وتم تعديل جدول المران.

ووفقا لموقع "ذا أثلتيك" فإن المدرب رالف رانجنيك حول التدريبات إلى عمليات فردية بدون احتكاك بين الأفراد، لحين التأكد من الوضع.

وتسود حالة من الخوف بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" الذي يهدد العديد من المباريات الرياضية في الفترة المقبلة، حيث بات من المحتمل إغلاق المدرجات في وجه الجماهير مرة أخرى.

مانشستر يونايتد توتنام نورويتش الدوري الإنجليزي
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