كأس العرب - منتخب الجزائر: بلايلي سليم وجاهز لمواجهة قطر

أوضح أمين العبدي مدير منتخب الجزائر أن يوسف بلايلي نجم الفريق يتمتع بصحة جيدة، وأن الفحوصات التي خضع لها كانت مطمئنة قبل مغامرة نصف نهائي كأس العرب.

بلايلي تألق في عبور منتخب بلاده إلى نصف النهائي على حساب المغرب حين انتصر الفريق الجزائري بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.

وقال العبدي في تصريحات لجريدة الشروق الجزائرية: "بلايلي شعر بآلام ودوار في الرأس بعد مباراة المغرب، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان على حالته".

وأضاف "بلايلي كان قد سقط في المباراة بعد تدخل أحد مدافعي المغرب، وهناك من قال إنه أصيب بعد المباراة خلال الاحتفال، وحتى هو شخصيا لم يعرف سبب الدوار الذي أصيب به".

وواصل "من باب الاحتياط خضع بلايلي للفحوصات اللازمة، والحمد لله، هو في صحة جيدة".

سجل ياسين براهيمي ويوسف بلايلي ثنائية الجزائر من ركلة جزاء وتسديدة صاروخية، فيما سجل محمد ناهيري وبدر بانون هدفا المغرب بضربتي رأس.

كما تحدث العبدي عن بغداد بونجاح قائلا "بغداد كان يرغب بشدة في المشاركة أمام المغرب، لكن طبيب الفريق قرّر عدم المغامرة به".

ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره القطري الأربعاء المقبل في نصف النهائي.