كأس العرب - حارس سوريا لـ في الجول: مستقبل منتخبنا مجهول.. وإسقاط تونس يعكس قدراتنا

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 12:48

كتب : محمود عزت

احتفال لاعبو سوريا بهدف محمد العنز

شدد خالد عثمان حارس سوريا أن فريقه قادر على مقارعة الكبار مدللا على انتصار رفاقه على تونس لكنه يرى مستقبلا مجهولا للمنتخب.

وقال عثمان لـFilGoal.com:"كأس العرب منحتنا احتكاكا قوية ضد منتخبات مختلفة. الفوز على تونس عكس قدرتنا على الصعود بالكرة السورية والأهم إسعاده للشعب السوري".

وواصل "خسرنا بشكل مفاجئ ضد موريتانيا، دخلنا اللقاء متعبين بعد مباراة تونس. مستقبل الكرة السورية غير واضح للأمانة، الرياضة تأثرت بما مر به البلد".

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وأضاف "محمد صلاح لاعب لديه إصرار كبير، وأرى أنه ظلم بعدم الحصول على الكرة الذهبية".

وودعت سوريا من الدور الأول في كأس العرب بعد هزيمتين وفوز.

خسرت أمام الإمارات ثم هزمت تونس قبل أن تسقط ضد موريتانيا.

وتلعب سوريا ضد الإمارات وكوريا الجنوبية نهاية يناير المقبل في تصفيات كأس العالم 2022.

وتبدو فرصة سوريا صعبة جدا في التأهل لمونديال قطر في ظل تذيلها لترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا.

خالد عثمان سوريا كأس العرب
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