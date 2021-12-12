نائب رئيس عمليات مونديال قطر يكشف موقف استضافة أمم إفريقيا.. والأكثر بيعا في كأس العرب

نفى جاسم الجاسم نائب رئيس العمليات لبطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر وجود أي شيء رسمي يخص استضافة بلاده لبطولة أمم إفريقيا.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري برعاية وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكشف جاسم الجاسم خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد أي شيء رسمي حول استضافة قطر لبطولة أمم إفريقيا".

وبالحديث عن كأس العرب أوضح "تم بيع 476 ألف تذكرة حتى الآن في البطولة".

وأضاف "مباراة مصر ضد الجزائر شهدت أكبر بيع للتذاكر في الدور الأول ثم مواجهة قطر ضد الإمارات في ربع النهائي".

وشدد نائب رئيس عمليات مونديال 2022 "نتوقع ارتفاع بيع التذاكر في نصف النهائي والنهائي، تم الاقتراب من الانتهاء من مبيعات المباراة النهائية لكأس العرب".

واختتم تصريحاته "يوجد 750 صحفي للبطولة من العالم العربي وحول العالم، ويزور قطر أكثر من 100 شخص من حاملي الحقوق في كأس العالم 2022".

ويلعب منتخب مصر ضد تونس في الخامسة من مساء الأربعاء بينما قطر تواجه الجزائر في التاسعة من مساء نفس اليوم في مباريات نصف النهائي.