تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بمباريات الدوري الإنجليزي من جديد، وذلك في شباك أستون فيلا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 16 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 1-0، وسجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أستون فيلا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.8 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي المباراة.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان المدافع جويل ماتيب ولاعب الوسط فابينيو، فوصل متوسط تقييمها لـ7.5 درجة من عشرة.

هدف رفع رصيد قائد منتخب مصر إلى الرقم 14 في الدوري في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفه الـ15 على التوالي من علامة الجزاء كثاني أكثر سلسلة في البريميرليج بعد مات لوتسيير.

وأصبح لاعب بازل السابق ثاني لاعب يسجل أو يصنع مع فريقه في 14 مباراة على التوالي بعد جيمي فاردي مهاجم ليستر.

بشكل عام، رفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 21 هدفا خلال 22 مباراة، 14 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 225 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 146 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.