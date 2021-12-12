مدرب جامبيا: منحت صوتي لـ محمد صلاح في جائزة الأفضل

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الثاني في بورتو

كشف توم سانتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا عن منح صوته في جائزة الأفضل (ذا بيست) التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر.

وتقام حفل توزيع جوائز الأفضل يوم 17 يناير 2022.

وقال سانتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا: "تابعت نتائج التصويت على الجوائز وبالنسبة لي محمد صلاح هو رقم 1 في الوقت الحالي فهو لاعب واعد جدا ولديه مهارات عديدة".

أخبار متعلقة
كلوب: صلاح جنوني.. وأحب أن أكون ستيفن جيرارد جيرارد عن ركلة جزاء ليفربول: صلاح ارتكب المخالفة أولا صلاح لا يهتز يا مارتينيز.. ليفربول يتخطى عقبة أستون فيلا وجيرارد بصعوبة هدف الفوز وتفوق على الجميع.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أستون فيلا؟

وشدد عبر القناة الأولى "الجميع يعلم محمد صلاح وكل منافس يعرف قدراته جيدا وهو مكسب كبير لمنتخب مصر".

وكشف المدرب البلجيكي: "منحت صوتي إلى محمد صلاح في جائزة الأفضل (ذا بيست) التابعة لفيفا وكان ذلك منذ أسبوع تقريبا".

وأوضح "أعلم أن الأغلبية تذهب للتصويت إلى ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو هم رائعون بالفعل".

واختتم تصريحاته "لكن أعتقد أن هناك حاجة لحصول لاعب إفريقي وعربي على هذه المكانة وصلاح يستحق هذا".

ويستعد منتخب جامبيا لمنافسات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون الشهر المقبل.

ويقع منتخب جامبيا بجوار منتخبات تونس ومالي وموريتنيا في المجموعة السادسة.

جامبيا محمد صلاح أمم إفريقيا
نرشح لكم
في الجول يكشف تشخيص إصابتي طاهر ومتولي وسبب تبديل بيرسي تاو في ودية الطلائع صامويل إيتو رئيسا لـ الاتحاد الكاميروني لـ 4 أعوام كأس العرب - مصطفى فتحي: نضع أعيننا على حصد اللقب من اليوم الأول الرجاء المغربي لـ في الجول: نسافر إلى قطر يوم الجمعة لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي
أخر الأخبار
طارق يحيى: كنت أريد ضم محمد صلاح وقت قيادتي للمقاصة.. كان يلعب كظهير أيسر 18 دقيقة | أوروبا
تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب جامبيا: منحت صوتي لـ محمد صلاح في جائزة الأفضل 45 دقيقة | إفريقيا
إسماعيل يوسف: محمد صبحي قد ينتقل لـ الأهلي أو بيراميدز 45 دقيقة | مصر
كأس العرب - راحة لمنتخب مصر من التدريبات لتجنب الإجهاد قبل مواجهة تونس 58 دقيقة | كأس العرب 2021
والدة حسين فيصل: أسامة نبيه أقصى اللاعب من الزمالك من أجل نجله 59 دقيقة | مصر
كأس العرب - تونس تطالب بـ تخصيص 50% من مدرجات مواجهة مصر لجماهيرها ساعة | كأس العرب 2021
موعد مباريات الأحد 12 ديسمبر 2021.. دربي مدريد وإثارة قمة الدوري الإيطالي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة