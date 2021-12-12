مدرب جامبيا: منحت صوتي لـ محمد صلاح في جائزة الأفضل

كشف توم سانتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا عن منح صوته في جائزة الأفضل (ذا بيست) التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر.

وتقام حفل توزيع جوائز الأفضل يوم 17 يناير 2022.

وقال سانتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا: "تابعت نتائج التصويت على الجوائز وبالنسبة لي محمد صلاح هو رقم 1 في الوقت الحالي فهو لاعب واعد جدا ولديه مهارات عديدة".

وشدد عبر القناة الأولى "الجميع يعلم محمد صلاح وكل منافس يعرف قدراته جيدا وهو مكسب كبير لمنتخب مصر".

وكشف المدرب البلجيكي: "منحت صوتي إلى محمد صلاح في جائزة الأفضل (ذا بيست) التابعة لفيفا وكان ذلك منذ أسبوع تقريبا".

وأوضح "أعلم أن الأغلبية تذهب للتصويت إلى ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو هم رائعون بالفعل".

واختتم تصريحاته "لكن أعتقد أن هناك حاجة لحصول لاعب إفريقي وعربي على هذه المكانة وصلاح يستحق هذا".

ويستعد منتخب جامبيا لمنافسات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون الشهر المقبل.

ويقع منتخب جامبيا بجوار منتخبات تونس ومالي وموريتنيا في المجموعة السادسة.