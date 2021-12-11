ماجواير: أرقامنا الدفاعية محبطة.. ويجب أن نحصل على النتائج بأي ثمن

أبدى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على نورويتش بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للبريميرليج، رغم عدم رضاه عن الأداء.

وقال ماجواير في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة. لم نلعب كما كنا نريد، وأحيانا يجب علينا التعامل مع هذه المواقف والحفاظ على نظافة الشباك".

وأضاف "حين تلعب كل أسبوع أحيانا لا المستويات في أعلى حال ممكن، ونحن نريد الوصول إلى المستوى الذي يمنحنا الحدة المرتفعة في كل مباراة. بالتأكيد نحتاج لنلعب بشكل أفضل إذا أردنا أن نحقق ما نريده".

وأوضح "الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث في هذه الظروف الصعبة، حيث وضعونا تحت الضغط وكانوا شرسين للغاية. إذا حافظنا على نظافة شباكنا نملك فرصة مرتفعة في الفوز".

وتابع "في آخر 10 أو 15 دقيقة لم نراقب الكرة بشكل جيد. دائما ما ترى الفرق الكبيرة تفعل ذلك، فهم لا يلعبون جيدا في كل أسبوع ولكنهم يحصلون على النتائج".

واختتم ماجواير "أرقامنا الدفاعية تحبطنا هذا العام، ونعلم أننا بحاجة لفعل ما هو أفضل. ديفيد دي خيا قدم عملا رائعا اليوم".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن أرسنال السادس، و11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.