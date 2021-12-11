دي خيا: أشعر بقوة وثقة كبيرة.. وهذا ما حدث لـ لينديلوف

وفاز مانشستر يونايتد على نورويتش سيتي هدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي خيا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "إنه فوز كبير بالنسبة لنا، لقد تحسن نورويتش كثير مع مدربه الجديد، كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل بصراحة في الـ 15 دقيقة الأخيرة تخلينا عن الكرة بسهولة كبيرة".

وتابع "كنت أشعر بأنني بحالة جيدة للغاية وكت استمتع بالمباراة بكل تركيز، كنت أعرف بأنه علي أن أقوم بالتصدي مرتين لذلك قمت بذلك وساعدت الفريق على الفوز بالمباراة، كل تصدي مهم خاصة عندما يفوز الفريق".

وشدد "أشعر أنني بحالة جيدة وأشعر بقوة وثقة كبيرتين والشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق بخبرتي".

وعن اللعب تحت قيادة رالف رانكيك قال: "هذا جيد نحن ندافع بشكل أفضل، اليوم أهدرنا العديد من الفرص لكنه يريدني أن أكون جاهزا للكرات الطويلة في الخلف لأنه يريدنا أن نلعب بشكل عالي، يجب أن أظل مركزا في المباراة بالكامل".

وتحدث دي خيا عن إصابة فيكتور لينديلوف في المباراة قائلا: "عندما ترى لاعبين في مثل هذا الموقف، لا أرعف ماذا كان يحدث لكننا رأينا ما حدث مع كريستيان إريكسن، أحيانا يكون من الصعب بعض الشيء رؤية لاعبك يتصرف على هذا النحو، لذا من الأفضل أحيانا أن يتغير".

وأتم "لقد كان يشعر لينديلوف بصعوبة في التنفس وكان هناك أمرا غريبا".

واستبدل لينديلوف في الشوط الثاني من المباراة بعد شعوره بحالة إعياء وصعوبة في التنفس ولكنه كان يسير على أقدامه بشكل طبيعي.

بذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 27 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع ويستهام، بينما توقف رصيد نورويتش سيتي عند النقطة العاشرة في المركز الأخير.