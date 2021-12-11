الخامس من جديد.. كريستيانو رونالدو يقتنص فوز مانشستر يونايتد على نورويتش

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه نورويتش سيتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كارو رود" ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يسترد مانشستر يونايتد المركز الخامس بـ27 نقطة، بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الخامس الذي سيلعب غدا ضد بيرنلي، وبفارق نقطة عن أرسنال السادس، فيما تذيل نورويتش جدول الترتيب بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن بيرنلي ونيوكاسل.

خمول

بدأت المباراة بصورة هادئة للغاية، حيث سيطر الركود على أحداث شوطها الأول، إزاء تمسك نورويتش بالدفاع وعجز يونايتد عن فك الشفرة.

المحاولة الأولى أتت في الدقيقة 9 من تيمو بوكي ولكن اصطدمت تسديدته بدفاع مانشستر، بينما حاول كريستيانو رونالدو في الدقيقة 14 من عرضية وصلت إليه ولكن تصدى تيم كرول حارس نورويتش لتسديدته إلى الركنية.

وفي الدقيقة 21 تعرضت صفوف نورويتش لإصابة جرانت هانلي، الذي ترك موقعه لجاكوب سورينسن في تبديل أول اضطراري من المدرب دين سميث.

نحو تحريك المياه

كاد ديوجو دالوت أن يسجل في الدقيقة 32 ولكن كرول تصدى مرة أخرى، فيما حاول برونو فيرنانديز في الدقيقة 34 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

أخيرا سدد رونالدو في الدقيقة 38 ولكن تصديات كرول استمرت، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني حاول فريد في الدقيقة 52 بتسديدة سيئة مرت بعيدا عن المرمى، فيما كاد بوكي أن يغافل يونايتد في الدقيقة 57 ولكن تألق دي خيا في الإبعاد.

وأتى أول تبديلات رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد في الدقيقة 67 بخروج جادون سانشو ونزول ميسون جرينوود.

وأخيرا أتى الهدف

تحصل كريستيانو رونالدو على ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعد تدخل ضده من ماكسميليان آرونز، وقبل أن يسددها خرج فيكتور لينديلوف للإصابة وأتى إريك بايلي بدلا منه.

كالعادة أرسل رونالدو ركلة الجزاء بالقوة والدقة المعتادة على يسار المرمى، ليسجل هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 78 كاد نورويتش أن يقتنص التعادل بتسديدة من أوزان كاباك ولكن تألق دي خيا في التصدي، فيما أطلق بيلي جيلمور تسديدة قوية في الدقيقة 82، أبعدها بايلي إلى ركنية.

وأهدر رونالدو فرصة ذهبية في الدقيقة 86 حيث علت تسديدته العارضة، بينما أتى ثالث تبديلات يونايتد بنزول دوني فان دي بيك بدلا من برونو فيرنانديز.

بهذه النتيجة يسترد مانشستر يونايتد المركز الخامس بـ27 نقطة، بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الخامس الذي سيلعب غدا ضد بيرنلي، وبفارق نقطة عن أرسنال السادس، فيما تذيل نورويتش جدول الترتيب بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن بيرنلي ونيوكاسل.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد برينتفورد يوم الثلاثاء في الجولة المقبلة، بينما يلعب نورويتش ضد أستون فيلا.