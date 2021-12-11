بايرن يستغل تعثر دورتموند بفوز صعب على ماينز

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 21:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

حقق بايرن ميونيخ الفوز على ماينز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ 15 من الدوري الألماني.

تقدم كريم أونسيو بالهدف الأول لماينز في الدقيقة الـ 22 برأسية مستغلا عرضية من جوناثان بوركاردت.

وفي الدقيقة الـ 53 تعادل كينجسلي كومان لبايرن ميونيخ بعدما تلقى تمريرة رائعة من كرونتين توليسو لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة من بين أقدام الحارس.

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وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 74 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت تعادل بوروسيا دورتموند مع بوخوم بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

تقدم سابيستيان بولتر بالهدف الأول في الدقيقة الـ 40 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وتعادل يوليان براندت لدورتموند في الدقيقة الـ 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من إيرلنج هالاند.

بتلك النتائج ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 37 في صدارة الدوري الألماني، ليوسع الفارق مع بوروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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