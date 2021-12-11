توخيل: كنا محظوظين بتسجيلنا في الدقائق الأخيرة.. وليس من السهل تسجيل ركلتي جزاء

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 20:39

كتب : عبد الرحمن فوزي

توماس توخيل تشيلسي

شدد توماس توخيل مدرب تشيلسي على أن فريقه احتاج إلى الحظ من أجل تحقيق الفوز على ليدز يونايتد.

وفاز تشيلسي على ليدز يونايد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الدولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحات لسكاي سبورتس عقب المباراة: "لقد كانت مباراة كرة قدم رائعة، كانت مباراة قوية للغاية وأنا سعيد جدا بالطريقة التي لعبنا بها".

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واستمر "اعتقد إننا كنا نستحق الفوز ولكن بالطبع كنا محظوظين، لأننا سجلنا هدفا في الدقائق الأخيرة ولكن عودتنا مرتين أمر مثير للإعجاب وأنا سعيد لأننا قلبنا الأمور، لقد كان عملا صعبا".

وتابع "كنا محظوظين وكنا بحاجة إلى ذلك لأن الحظ قد غاب عنا في المباراتين الأخيرتين إذ استقبلت شباكنا أهداف متأخرة للغاية، لذا ربما هذا ما كنا بحاجة إليه اليوم".

وشدد "ليس الأمر سهلا بأن تسجل ركلتي جزاء لم أكن متأكدا بأنه سيسجل الثانية، نحن نؤمن بلاعبينا والأمر لم يكن سهلا ذلك يجب أن نعطي الفضل لجورجينيو".

وأضاف "لا يوجد بديل للفوز في غرفة خلع الملابس، لدينا إجازة يومين الآن لأننا نلعب مرة أخرى يوم الخميس، أنا سعيد حقا للفريق وفريق العمل الذين لدينا، هناك أشياء يجب تحسينها كالعادة ولكنني سعيد بالنتيجة".

بذلك الفوز ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 36 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ 16 في المركز الـ15.

تشيلسي توماس توخيل الدوري الإنجليزي الممتاز
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