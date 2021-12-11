في الجول يكشف تشخيص إصابتي طاهر ومتولي وسبب تبديل بيرسي تاو في ودية الطلائع

غادر طاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، ومحمود متولي لاعبو الأهلي مباراة طلائع الجيش الودية مصابين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيرسي تاو لا يعاني أي إصابة، وكان تبديله لإراحته فقط.

من جهة أخرى، فإن طاهر محمد طاهر تعرض لكدمة في الكاحل، وخرج مستبدلا كذلك.

أما محمود متولي مدافع الفريق، فغادر المباراة مصابا وممسكا بالعضلة الأمامية، ليخرج باكيا ويلتف لاعبو الأهلي حوله لمواساته.

كان الأهلي قد تعادل مع طلائع الجيش وديا بهدف لكل فريق.

سجل رامي ربيعة هدف الأهلي، فيما سجل خالد الحشادي هدف التعادل لطلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء يوم 22 ديسمبر الجاري في كأس السوبر الإفريقي.