فان دايك: عندما تذكر ليفربول يجب أن تذكر جيرارد.. ولا يجب أن نتحدث عن المنافسة حاليا

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 20:03

كتب : عبد الرحمن فوزي

فيرجل فان دايك

تحدث فيرجل فان دايك ليفربول عن استقبال ستيفان جيرارد من قبل الجماهير في ملعب أنفيلد.

وفاز ليفربول على أستون فيلا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة عودة أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا حاليا لملعب أنفيلد لأول مرة منذ رحيله عن الفريق.

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وقال فان دايك في تصريحات صحفية عقب المباراة: "جيرارد يستحق الاستقبال الذي حظى به، إذا فكرت في ليفربول فأنت تفكر في جيرارد، إنه أسطورة وسيظل دائما كذلك وسيتم الترحيب به دائما هنا، لقد كان الأمر عاطفيا بالنسبة له ولا يستطيع إنكار ذلك، كان من الجيد رؤيته مرة أخرى".

وتابع "استمتع بكل مباراة ألعبها، ودائما ما ستكون المباراة صعبة، كنا نعلم بانه يتعين علينا الصبر والقتال من أجل الكرة، هذا أقل ما يمكنك فعله ضد هذا الفريق لقد خلقوا بعض لحظات الخطر ولكن ليس هناك الكثير من الفرص الكبيرة، اعتقد أننا استحقينا الفوز".

واستمر "إنه شعور جيد عندما تسدد الكرة في الشباك، اعتقد أنه كان يجب علينا تقديم أداء أفضل حتى بعد تسجيل الهدف للحفاظ على الكرة واللعب من خلالها، لم نقم ذلك بشكل جيد ولكن الفوز بهدف جيد لا يجب أن نكون قاسيين على أنفسنا".

وعن وجود شك باحتساب ركلة جزاء لأستون فيلا قال: "أتذكر اللحظة ولكن ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت ستكون ركلة جزاء، هناك العديد من الكاميرات ولم يعطوا ركلة جزاء".

وأضاف فان دايك في حديثه عن المنافسة على اللقب قائلا: "لا أعرف هذا شيء لا يجب أن نتحدث عنه، نحن نركز على المباراة القادمة التي تنتظرنا وكانت مباراة أستون فيلا صعبة".

وأتم "حصلنا على النقاط الثلاث وهذا ما يهم، الموسم طويل وهناك الكثير من التقلبات والانعطافات، الفرق الثلاثة تسير بشكل جيد في الوقت الحالي ولكن الموسم طويل".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 37 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بنقطة واحدة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 19 في المركز الـ 12.

ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز فيرجل فان دايك
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