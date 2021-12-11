جيرارد عن ركلة جزاء ليفربول: صلاح ارتكب المخالفة أولا

أبدى ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا إحباطه من طريقة الخسارة أمام ليفربول بهدف نظيف، سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وقال جيرارد لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "أظن أن ليفربول كان أفضل على صعيد اللعب بصورة عامة. أسلوبهم أفضل من أسلوبنا، ولكننا عملنا بشكل جيد لاحتوائهم في فترات طويلة من المباراة".

وأضاف "حسمت هذه المباراة بواسطة ركلة جزاء. كان هناك واقعتين بخصوص ركلات الجزاء، ليفربول حصل على ركلته، وإذا نظرت لها ستجد أن (محمد) صلاح ارتكب المخالفة ضد (تايرون) مينجز أولا".

وتابع "إذا ذهب ذراع في أي مكان بمقربة أليسون بيكر يتم احتساب مخالفة، إذا لماذا لم يتم منح المخالفة لداني إينجز؟ هذه هي الأسئلة التي أود إجابتها، ولكن لا يمكنني إجابتها الآن".

وأوضح "من الصعب دائما تقبل الخسارة. كنا نعلم أن عملنا سيرتكز على احتواء الخصم. أنهينا المباراة بصورة قوية وبإيمان أقوى وبعض الفرص الجيدة".

واختتم جيرارد "خسرنا بسبب ركلة جزاء ناعمة، لأنك إن شاهدتها بالصورة الملائمة ستجد أن تايرون تعرض للمخالفة أولا، الشيء المحبط أن الحكم لم يرجع لمشاهدتها".

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثاني عشر مؤقتا بـ19 نقطة.