جوارديولا: كنا أفضل قبل الطرد.. ولم أشاهد ركلة الجزاء

أبدى بيب جوارديولا اعتقاده أن النقص العددي في صفوف وولفرهامبتون أضر بفريقه أكثر، وذلك بعد الفوز بهدف نظيف سجله رحيم سترلينج من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "ضد 11 لاعبا كنا أفضل. ليس من السهل اللعب ضد 10".

وتعرض راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون للطرد بالإنذار الثاني في نهاية الشوط الأول، وذلك بسبب تعمد إضاعة الوقت.

وأضاف بيب "دافعوا جيدا أمامنا. عانينا أمامهم في الموسم الماضي بعدم الهجوم في اللحظات الصحيحة، وهم يعاقبونك على ذلك دائما، ولكن كنا نتحلى بالصبر وحققنا فوزا مستحقا".

وأوضح "لعبنا بشكل جيد للغاية وهذا ليس سهلا، كان لديهم 10 لاعبين في الصندوق، و8 أو 9 في العرضيات. كانت الأمور صعبة وأهدرنا بعض الفرص، ولكن على الرغم من ذلك فزنا بالمباراة".

وعن هدف رحيم سترلينج رقم 100 في البريميرليج قال جوارديولا: "تهانينا على ذلك. إنه لا يزال شابا، و100 هدف هو رقم كبير. إسهاماته مع النادي كبيرة، وقد عاد لتسجيل الأهداف ولديه الثقة".

أما عن خروج إيدرسون بنظافة الشباك للمرة رقم 100 في البريميرليج أيضا قال: "أهنئه أيضا. تلقينا بعض الأهداف المتأخرة ضد وست هام وواتفورد ولكن أخيرا تمكن من تحقيقها، ولهذا نملكه وتأتي إسهاماته في اللحظة المناسبة، حيث تصدى لكرة صعبة للغاية في الشوط الثاني".

أخيرا عن ركلة الجزاء التي سجل منها سترلينج هدف الفوز قال: "لم أشاهدها. رأيتها على الملعب ولكني لم أتمكن من مشاهدة إعادتها عبر الشاشات".

يذكر أن الفوز أعاد مانشستر سيتي إلى صدارة البريميرليج بـ38 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول ونقطتين عن تشيلسي.