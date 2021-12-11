ستيرلنج عن وصوله لهدفه رقم 100: فخور بدخولي في قائمة يتواجد بها لاعبين رائعين

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 19:35

كتب : عبد الرحمن فوزي

رحيم ستيرلنج مانشستر سيتي إيفرتون

تحدث رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي عن تسجيله لهدف فوز فريقه ووصوله للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون بهد دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي المتاز.

وسجل رحيم ستيرلنج هدف المباراة الوحيد لصل لهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي.

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وقال ستيرلنج في تصريحات صحفية عقب المباراة: "في كل مرة نلعب فيها ضد ولفرهامبتون على أرضنا يكون الأمر صعبا، هم دائما من الصعب هزيمتهم".

وعن تسجيله لهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي قال: "هذا يعد إنجازا رائعا، هناك بعض اللاعبين الرائعين في تلك القائمة يشرفني حقا أن أكون موجودا فيها".

وتابع "كنا نعلم بانه يجب علينا التحلي بالصبر، لقد أبقوا المساحات ضيقة جدا لكننا عرفنا إننا إذا واصلنا اللعب سنحصل على الفرصة وقد فعلنا ذلك".

وأضاف "بمجرد أن رأيت الحكم يشير إلى ركلة الجزاء، اخترت المكان الذي سأسدد فيه وكان من الرائع أن أرى الكرة تسكن الشباك، بمجرد أن اتخذ قرارا التزم به وهذا يتعلق بأماكن التسديد".

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة الـ 38 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة الـ 21 في المركز الثامن.

رحيم ستيرلنج مانشستر سيتي، ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز
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