هدف الفوز وتفوق على الجميع.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أستون فيلا؟

سجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول الوحيد على أستون فيلا ضمن مباريات الأسبوع الـ16 من الدوري الإنجليزي.

هدف رفع رصيد صلاح إلى الرقم 14 في الدوري في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفه الـ15 على التوالي من علامة الجزاء كثاني أكثر سلسلة في البريميرليج بعد مات لوتسيير.

وأصبح صلاح ثاني لاعب يسجل أو يصنع مع فريقه في 14 مباراة على التوالي بعد جيمي فاردي مهاجم ليستر.

ورفع صلاح رصيده إلى 30 مشاركة في الأهداف هذا الموسم، 21 هدفا و9 تمريرات حاسمة كأكثر اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي.

نستعرض معا أرقام محمد صلاح أمام أستون فيلا

التسديدات: 6

التسديدات على المرمى: 2

المراوغات الصحيحة: 4

التمريرات الصحيحة: 20 من أصل 30 بنسبة نجاح 67%

الفوز بالصراعات الثنائية: 7