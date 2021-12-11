فوز قاتل لـ تشيلسي وثلاثية لـ أرسنال على ساوثامبتون

فاز تشيلسي على ليدز يونايتد بهدفين مقاب هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز كل من ميسون ماونت وجورجينيو أهداف تشيلسي، بينما سجل رافينيا هدف ليدز الوحيد.

تقدم رافينيا بالهدف الأول لليدز يونايتد في الدقيقة الـ 28 من ركلة جزاء اكتسبها بنفسه بعد عركلة من ماركوس ألونسو، وسددها على يمين إدوارد ميندي.

وتعادل ميسون ماونت لتشيلسي في الدقيقة الـ 42 بعد تمريرة أرضية من ألونسو، ليسدد ماونت في الزاوية الضيقة للحارس.

وفي الشوط الثاني أضاف جورجينيو الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء اكتسبها أنطونيو روديجير، ونفذها جورجينيو على يمين حارس المرمى.

وتعادل البديل جو جيلهاردت لليدز يونايتد في الدقيقة الـ 83 مستغلا عرضية من تايلر روبيرتس لينهيها في المرمى من لمسة واحدة.

وفي التوقيت القاتل أضاف جورجينيو الهدف الثالث في الدقيقة الـ 94 من ركلة جزاء أخرى نفذها على يسار حارس المرمى.

بذلك الفوز ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 36 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ 16 في المركز الـ15.

جورجينيو الـ13 هدفا الأخيرة له في الدوري الإنجليزي من ركلات جزاء، وأصبح أنطونيو روديجير ثاني لاعب في تاريخ تشيلسي يتحصل على ركلتي جزاء في مباراة واحدة، بعد يوري زيركوف في مباراة أستون فيلا عام 2010.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حقق أرسنال الفوز على ساوثامبتون بثلاثة اهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات.

تقدم أليكساندر لاكازيت بالهدف الأول في الدقيقة الـ 21 بعدما تلقى تمريرة من بوكايو ساكا ليسدد لاكازيت الكرة مباشرة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 27 أضاف مارتن أوديجارد الهدف الثاني برأسية بعدما تلقى تمريرة رأسية أخرى من كيران تيرني.

وفي الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة الـ 59 أضاف جابرييل الهدف الثالث ولكن تقنية الفار تدخلتا وألغت الهدف.

وبعد ثلاث دقائق فقط عاد جابرييل وأضاف الهدف الثالث برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها جابرييل مارتينيلي.

بذلك الفوز ارتفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 26 في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن ويست هام صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة الـ 16 في المركز الـ 16.