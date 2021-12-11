تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو يقود كتيبة رانجنيك للمرة الثانية

للمرة الثانية على التوالي، يقود كريستيانو رونالدو تشكيل رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي.

وواصل رانجنيك حفاظه على ثبات تشكيل الشياطين الحمر، بعد الفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف في المباراة الماضية.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب كارو رود.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت مكتوميناي – فريد – جادون سانشو – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو