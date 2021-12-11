صامويل إيتو رئيسا لـ الاتحاد الكاميروني لـ 4 أعوام

فاز صامويل إيتو برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لمدة 4 أعوام.

أفضل لاعب في إفريقيا 4 مرات تفوق على ساديو مبومبو النائب الرابع لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتنافس 7 مرشحين على رئاسة الاتحاد الكاميروني، انسحب منهم 5 صباح اليوم في الانتخابات.

وحصد إيتو 43 صوتا مقابل 31 للرئيس السابق ساديو مبومبو.

ووعد صامويل إيتو بتغيير واسع النطاق على مستوى الكرة في الكاميرون.

كما وعد لاعب برشلونة وإنتر وتشيلسي السابق ببناء 10 ملاعب طيلة فترة توليه المسؤولية.

صاحب الـ 40 عاما قال في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية: "تحدثت مع رجال الأعمال وقريبا سنحصل على الاستثمارات التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا".

وقال إيتو عبر حسابه على "تويتر": "سأتذكر اليوم كأحد أكثر اللحظات فخرا في مسيرتي، اليوم انُتخبت رئيسا للاتحاد الكاميروني، كل صوت يمثل طافة وطموح لعائلة كرة القدم لنأخذ رياضتنا المحبوبة لمستوى لم نره من قبل".

I’ll be remembering today as one of the proudest moments of my life. I’m deeply grateful for to be elected as the new president of @FecafootOfficie. Every vote represents the energy and ambition of our football family to take our beloved sport to a level we’ve never seen before. pic.twitter.com/2z8fjLBMLA — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 11, 2021

وسيكون إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني أثناء استضافة البلاد كأس الأمم الإفريقية 2022 والتي تقام في يناير المقبل.

وكان ديديه دروجبا أسطورة منتخب كوت ديفوار قد تولى منصب نائب الرئيس في الاتحاد الإيفواري لكن تقدم باستقالته شهر أغسطس الماضي.

ويعد إيتو الهداف التاريخي لمنتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم الإفريقية برصيد 18 هدفا، وتوج مع الأسود بلقب كأس أمم إفريقيا 2000 و2002 وذهبية أولمبياد سيدني 2000.

بدأ إيتو مسيرته مع ريال مدريد وانتقل إلى ريال مايوركا عام 2000 ليسجل 54 هدفا في 133 مباراة.

وفي 2004 انتقل إلى برشلونة وساهم في فوز البلاوجرانا بلقبي دوري أبطال أوروبا 2006 و2009 وسجل في كلا النهائيين.

في 2006 توج بلقب هداف الدوري الإسباني برصيد 26 هدفا وهو الإفريقي الوحيد الذي حصد تلك الجائزة.

وفي 2009 انضم إلى صفوف إنتر مساهما في فوز الفريق بالخماسية التاريخية في أول موسم له.

ومن 2011 وحتى اعتزاله لعب لأندية تشيلسي وإيفرتون وسامبدوريا وأنطاليا سبور وكونيا سبور.

واعتزل إيتو بعدما خاض مسيرة طويلة انتهت في 2019 بقميص قطر القطري.

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