الهدف الـ100 لـ ستيرلينج يمنح مانشستر سيتي فوزا صعبا على ولفرهامبتون

فاز مانشستر سيتي على ضيفه ولفرهامبتون بهدف اليوم السبت في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وعزز فريق سيتيزينس تصدره لترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 38 نقطة بفضل هدف رحيم ستيرلينج من ركلة جزاء.

وعانى سيتي أمام دفاع قوي لفريق الذئاب لكنه استفاد من طرد راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون مع نهاية الشوط الأول.

وحصل رجال المدرب بيب جوارديولا على ركلة جزاء في الدقيقة 63 بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء راجعها حكم الفيديو قبل تأكيد قرار حكم الساحة.

وتقدم ستيرلينج وسدد الكرة في منتصف المرمى في الدقيقة 66 مسجلا هدفه الـ100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمرت هيمنة سيتي على المباراة إلى أن ظفر بثلاث نقاط ثمينة عززت تصدره للبطولة، التي يحمل لقبها، بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف.

ويستضيف سيتي فريق ليدز يونايتد يوم الثلاثاء في الدوري.