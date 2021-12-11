تشكيل تشيلسي - هافيرتز وفيرنر يواجهان ليدز.. ولوكاكو بديل
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 16:08
كتب : FilGoal
أعلن تشيلسي تشكيله لمواجهة ليدز يونايتد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: روديجر - تياجو سيلفا - أزبيليكويتا
خط الوسط: جيمس - جورجينيو - لوفتوس-شيك - ألونسو
خط الهجوم: هافيرنز - فيرنر - ماونت
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports Premium 2.