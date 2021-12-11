تشكيل تشيلسي - هافيرتز وفيرنر يواجهان ليدز.. ولوكاكو بديل

أعلن تشيلسي تشكيله لمواجهة ليدز يونايتد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: روديجر - تياجو سيلفا - أزبيليكويتا

خط الوسط: جيمس - جورجينيو - لوفتوس-شيك - ألونسو

خط الهجوم: هافيرنز - فيرنر - ماونت

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports Premium 2.