تشكيل تشيلسي - هافيرتز وفيرنر يواجهان ليدز.. ولوكاكو بديل

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 16:08

كتب : FilGoal

لوكاكو تشيلسي زينيت دوري أبطال أوروبا

أعلن تشيلسي تشكيله لمواجهة ليدز يونايتد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

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خط الدفاع: روديجر - تياجو سيلفا - أزبيليكويتا

خط الوسط: جيمس - جورجينيو - لوفتوس-شيك - ألونسو

خط الهجوم: هافيرنز - فيرنر - ماونت

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports Premium 2.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
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