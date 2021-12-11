تشكيل أرسنال - مارتينيلي ولاكازيت يواجهان ساوثامبتون.. وغياب النني
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 16:05
كتب : FilGoal
أعلن أرسنال تشكيله لمواجهة ساوثامبتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: رامسديل
الدفاع: تييرني - جابريل - وايت - تومياسو
وسط الملعب: تشاكا - بارتي - ساكا
الهجوم: لاكازيت - مارتينيلي - أوديجارد
وخرج محمد النني من قائمة أرسنال في المباراة
ويحتل أرسنال المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 23 نقطة.
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports Premim 3.