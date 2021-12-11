كأس العرب - مصطفى فتحي: نضع أعيننا على حصد اللقب من اليوم الأول

شدد مصطفى فتحي جناح منتخب مصر على ضرورة حصد لقب كأس العرب 2021.

ويبدأ مصطفى فتحي أساسيا في هجوم مصر أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب. (طالع تشكيل منتخب مصر)

وقال مصطفى فتحي لموقع فيفا: "منذ اليوم الأول ونحن نضع أعيننا على حصد اللقب".

وأضاف "نحن جميعا على قدر المسؤولية ولا يوجد فرق بين اللاعبين القدامى والجدد".

وأتم "أتمنى الشفاء العاجل لأحمد حجازي وأيمن أشرف".

ولأول مرة يبدأ مصطفى فتحي أساسيا بقميص منتخب مصر في كأس العرب بعدما شارك كبديل أمام لبنان والجزائر.

ويخوض الفائز من مباراة اليوم خصمه تونس والذي تفوق أمس على عُمان بنتيجة 2-1.