كأس العرب - مصطفى فتحي: نضع أعيننا على حصد اللقب من اليوم الأول

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 15:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - مصطفى فتحي

شدد مصطفى فتحي جناح منتخب مصر على ضرورة حصد لقب كأس العرب 2021.

ويبدأ مصطفى فتحي أساسيا في هجوم مصر أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب. (طالع تشكيل منتخب مصر)

وقال مصطفى فتحي لموقع فيفا: "منذ اليوم الأول ونحن نضع أعيننا على حصد اللقب".

أخبار متعلقة
تشكيل منتخب مصر – مروان حمدي ومصطفى فتحي وزيزو يقودون الهجوم أمام الأردن خبر في الجول - نفاد تذاكر مباراة مصر والأردن كأس العرب - ساسي: أتمنى فوز مصر على الأردن.. والزمالك في قلبي كأس العرب - بونجاح: الجزائر قادرة على الفوز باللقب.. وأرشح مصر أيضا

وأضاف "نحن جميعا على قدر المسؤولية ولا يوجد فرق بين اللاعبين القدامى والجدد".

وأتم "أتمنى الشفاء العاجل لأحمد حجازي وأيمن أشرف".

ولأول مرة يبدأ مصطفى فتحي أساسيا بقميص منتخب مصر في كأس العرب بعدما شارك كبديل أمام لبنان والجزائر.

ويخوض الفائز من مباراة اليوم خصمه تونس والذي تفوق أمس على عُمان بنتيجة 2-1.

منتخب مصر مصطفى فتحي كأس العرب
نرشح لكم
تشكيل الأردن – النعيمات يقود الهجوم أمام مصر.. والهداف التاريخي على الدكة تشكيل منتخب مصر – مروان حمدي ومصطفى فتحي وزيزو يقودون الهجوم أمام الأردن كأس العرب - قطر تفقد مدافعها لنهاية البطولة كأس العرب - بونجاح: الجزائر قادرة على الفوز باللقب.. وأرشح مصر أيضا
أخر الأخبار
الأهلي يعلن سلبية مسحة عمار حمدي 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - هافيرتز وفيرنر يواجهان ليدز.. ولوكاكو بديل 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - مارتينيلي ولاكازيت يواجهان ساوثامبتون.. وغياب النني 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري الإنجليزي - صلاح يقود ليفربول.. وتريزيجيه بديل مع أستون فيلا 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأردن – النعيمات يقود الهجوم أمام مصر.. والهداف التاريخي على الدكة 23 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مصطفى فتحي: نضع أعيننا على حصد اللقب من اليوم الأول 30 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل منتخب مصر – مروان حمدي ومصطفى فتحي وزيزو يقودون الهجوم أمام الأردن 36 دقيقة | كأس العرب 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: نحاول التوصل لحل مشكلة مواعيد كأس العالم للأندية 48 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة