كأس العرب - مصطفى فتحي: نضع أعيننا على حصد اللقب من اليوم الأول
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 15:50
كتب : FilGoal
شدد مصطفى فتحي جناح منتخب مصر على ضرورة حصد لقب كأس العرب 2021.
مصطفى فتحي
النادي : الزمالك
ويبدأ مصطفى فتحي أساسيا في هجوم مصر أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب. (طالع تشكيل منتخب مصر)
وقال مصطفى فتحي لموقع فيفا: "منذ اليوم الأول ونحن نضع أعيننا على حصد اللقب".
وأضاف "نحن جميعا على قدر المسؤولية ولا يوجد فرق بين اللاعبين القدامى والجدد".
وأتم "أتمنى الشفاء العاجل لأحمد حجازي وأيمن أشرف".
🗣 🔴 | مصطفى فتحي: هدفنا لقب البطولة 🇪🇬 .... ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/lLOq7ZALAH— EFA.eg (@EFA) December 11, 2021
ولأول مرة يبدأ مصطفى فتحي أساسيا بقميص منتخب مصر في كأس العرب بعدما شارك كبديل أمام لبنان والجزائر.
ويخوض الفائز من مباراة اليوم خصمه تونس والذي تفوق أمس على عُمان بنتيجة 2-1.
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