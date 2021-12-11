تشكيل منتخب مصر – مروان حمدي ومصطفى فتحي وزيزو يقودون الهجوم أمام الأردن

يواصل مروان حمدي قيادة هجوم منتخب مصر في كأس العرب أمام الأردن في ربع النهائي.

ويجاور مروان حمدي في الهجوم كل من مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو.

ويغيب عن قائمة المنتخب كل من: أحمد حجازي وأيمن أشرف للإصابة وأكرم توفيق للإيقاف.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال – أحمد ياسين – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح

الوسط: عمرو السولية – حسين فيصل – حمدي فتحي

الهجوم: مصطفى فتحي – أحمد سيد زيزو – مروان حمدي

ويجلس على دكة البدلاء: محمد صبحي – محمود جاد – أحمد رفعت – مروان داوود – مهند لاشين – محمد عبد المنعم – أسامة فيصل – محمد مجدي أفشة – محمد شريف.

🔴 كارلوس كيروش يعلن تشكيل المنتخب الوطنى لمواجهة الأردن في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/ZJ2HTXdZPE — EFA.eg (@EFA) December 11, 2021

ويخوض الفائز من مباراة اليوم خصمه تونس والذي تفوق أمس على عُمان بنتيجة 2-1.