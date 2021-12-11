تشكيل منتخب مصر – مروان حمدي ومصطفى فتحي وزيزو يقودون الهجوم أمام الأردن

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 15:45

كتب : FilGoal

الجزائر - مصر - كأس العرب

يواصل مروان حمدي قيادة هجوم منتخب مصر في كأس العرب أمام الأردن في ربع النهائي.

ويجاور مروان حمدي في الهجوم كل من مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو.

ويغيب عن قائمة المنتخب كل من: أحمد حجازي وأيمن أشرف للإصابة وأكرم توفيق للإيقاف.

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وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال – أحمد ياسين – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح

الوسط: عمرو السولية – حسين فيصل – حمدي فتحي

الهجوم: مصطفى فتحي – أحمد سيد زيزو – مروان حمدي

ويجلس على دكة البدلاء: محمد صبحي – محمود جاد – أحمد رفعت – مروان داوود – مهند لاشين – محمد عبد المنعم – أسامة فيصل – محمد مجدي أفشة – محمد شريف.

ويخوض الفائز من مباراة اليوم خصمه تونس والذي تفوق أمس على عُمان بنتيجة 2-1.

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