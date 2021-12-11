تشكيل الدوري الإنجليزي - صلاح يقود ليفربول.. وتريزيجيه بديل مع أستون فيلا

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 16:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الثاني في بورتو

أعلن ليفربول وأستون فيلا تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول:

حارس المرمى: أليسون

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الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: تياجو - فابينيو - هندرسون

الهجوم: ماني - تشامبرلين - صلاح

بينما تشكيل أستون فيلا:

حارس المرمى: مارتينيز

الدفاع: تارجت - مينجز - كونسا - كاش

وسط الملعب: لويز - ناكامبا - ماكجين

الهجوم: رامسي - واتكينز - يانج

ويجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء فيلا.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports Premium 1.

محمد صلاح ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي محمود تريزيجيه
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