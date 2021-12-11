تشكيل الدوري الإنجليزي - صلاح يقود ليفربول.. وتريزيجيه بديل مع أستون فيلا
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 16:02
كتب : FilGoal
أعلن ليفربول وأستون فيلا تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل ليفربول:
حارس المرمى: أليسون
الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أليكساندر-أرنولد
وسط الملعب: تياجو - فابينيو - هندرسون
الهجوم: ماني - تشامبرلين - صلاح
بينما تشكيل أستون فيلا:
حارس المرمى: مارتينيز
الدفاع: تارجت - مينجز - كونسا - كاش
وسط الملعب: لويز - ناكامبا - ماكجين
الهجوم: رامسي - واتكينز - يانج
ويجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء فيلا.
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports Premium 1.