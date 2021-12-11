الرجاء المغربي لـ في الجول: نسافر إلى قطر يوم الجمعة لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 14:58

كتب : محمد عبد العظيم

الرجاء - الاتحاد - نهائي البطولة العربية

أوضح عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي للرجاء المغربي حل أزمة سفر الفريق إلى قطر لخوض كأس السوبر الإفريقي ضد الأهلي يوم 22 ديسمبر الجاري.

وتم تمديد حالة الطوارئ في المغرب وإغلاق المجال الجوي حتى نهاية العام الجاري، لكن الرجاء سيتجه إلى قطر على متن طائرة خاصة.

وقال الإبراهيمي لـFilGoal.com:"نشكر الحكومة المغربية على تدخلها".

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وأضاف "سنتجه إلى قطر يوم الجمعة على متن طائرة خاصة".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن يوم الأربعاء إقامة السوبر في قطر يوم 22 ديسمبر الجاري بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والرجاء حامل لقب الكونفدرالية.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثامنة وللمرة الثانية على التوالي بعد تفوقه في النسخة الماضية على نهضة بركان المغربي في 28 مايو الماضي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

وسيجري السوبر الإفريقي في الدوحة للمرة الرابعة تواليا.

في 2019 تفوق الرجاء على الترجي، وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

الرجاء الأهلي السوبر الإفريقي
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