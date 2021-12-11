تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلينج وجريليش يواجهان ولفرهامبتون

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 13:31

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا رحيم ستيرلنج مانشستر سيتيتر سيتي

أعلن مانشستر سيتي تشكيله لمواجهة ضيفه ولفرهامبتون اليوم السبت في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل سيتي:

حارس المرمى: إديرسون

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الدفاع: زينشينكو - لابورت - دياش - كانسيلو

وسط الملعب: جوندوجان - رودري - برناردو سيلفا

الهجوم: جريليش - جيسوس - ستيرلينج

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن ليفربول.

وتنطلق مباراة حامل اللقب ضد ولفرهامبتون الساعة 2:30 عصرا بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN Sports Premium 1.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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