تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلينج وجريليش يواجهان ولفرهامبتون

أعلن مانشستر سيتي تشكيله لمواجهة ضيفه ولفرهامبتون اليوم السبت في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل سيتي:

حارس المرمى: إديرسون

الدفاع: زينشينكو - لابورت - دياش - كانسيلو

وسط الملعب: جوندوجان - رودري - برناردو سيلفا

الهجوم: جريليش - جيسوس - ستيرلينج

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن ليفربول.

وتنطلق مباراة حامل اللقب ضد ولفرهامبتون الساعة 2:30 عصرا بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN Sports Premium 1.