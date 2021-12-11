تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلينج وجريليش يواجهان ولفرهامبتون
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 13:31
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر سيتي تشكيله لمواجهة ضيفه ولفرهامبتون اليوم السبت في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل سيتي:
حارس المرمى: إديرسون
الدفاع: زينشينكو - لابورت - دياش - كانسيلو
وسط الملعب: جوندوجان - رودري - برناردو سيلفا
الهجوم: جريليش - جيسوس - ستيرلينج
📋| إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @WolvesArabic! 🔵⚔️🐺
🔷 #السيتي pic.twitter.com/jtkRGY3iYw— مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 11, 2021
ويتصدر سيتي ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن ليفربول.
وتنطلق مباراة حامل اللقب ضد ولفرهامبتون الساعة 2:30 عصرا بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN Sports Premium 1.