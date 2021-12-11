رانجنيك يتحدث عن تعافي بوجبا خارج مانشستر يونايتد ومستقبله في النادي

ينتظر رالف رانجنيك المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عودة بول بوجبا من عملية التعافي من الإصابة.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكان أولي جونار سولشاير قد صرّح سابقا أن إصابة بوجبا في الفخذ قد تسبب في غيابه لمدة 3 أشهر.

وصرّح رانجنيك في المؤتمر الصحفي عن الفرنسي: "الأندية السابقة التي عملت بها كانت تحاول دائما معالجة اللاعب بنفسها، الطاقم الطبي في مانشستر يونايتد جيد للغاية".

وأضاف "لا أريد أن يتم علاج لاعبي الفريق في أي مكان خارج النادي، لكنه قرار اتُخذ قبل أن أتولى المسؤولية".

وأوضح "تحدثت مع الطاقم الطبي بأنه في المستقبل أريد ألا يتم علاج اللاعبين خارج النادي بل البقاء هنا".

وتطرق للحديث عن عقد الفرنسي الذي ينتهي بنهاية الموسم قائلا: "لاعبون يريدون اللعب والبقاء في نادي كبير مثل مانشستر يونايتد، إذا لم يرد اللاعب البقاء في نادي مثله اعتقد أنه من الغريب أن تقنعه بتغيير رأيه".

وأردف "هذا النادي الضخم رائع بمشجعيه، لا اعتقد أن هناك شخص في النادي حاول إقناع لاعب بالبقاء، لكن من ناحية أخرى علينا الانتظار، تحدثت معه لمدة 15 دقيقة منذ أيام هاتفيا، ننتظر عودته في كامل لياقته ومن ثم سنرى وكيف سيتطور الفريق".

وأتم "يستطيع أن يكون لاعبا مهما وهذا لكل اللاعبين، لست مدربا فقط لـ بوجبا، أنا مدرب جميع اللاعبين وطموحي جعلهم أفضل، وتحسينهم فرديا، والطرق الأفضل الممكنة هي تطوير أداء الفريق بأكمله".

ولعب بوجبا منذ انضمامه لـ مانشستر يونايتد 219 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 49.

الموسم الجاري صنع الفرنسي البالغ 28 عاما 7 أهداف في 13 بجميع المسابقات.

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