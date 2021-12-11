الجزائر تستعد لـ كأس أمم إفريقيا بوديتين

يخوض منتخب الجزائر وديتين استعدادا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ومن المنتظر أن تبدأ بطولة كأس أمم إفريقيا في التاسع من يناير المقبل وتستمر حتى السادس من فبراير.

وكشف شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق الجزائرية: "سنخوض وديتين في الدوحة في الأول من يناير أمام جامبيا و5 يناير ضد غانا ونواصل المعسكر حتى 6 يناير قبل السفر لمدينة دوالا الكاميرونية 7 يناير".

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة والتي تضم: سيراليون وغينيا الإستوائية وكوت ديفوار.

فيما يتواجد منتخب جامبيا في المجموعة السادسة رفقة تونس ومالي وموريتانيا.

وفي المجموعة الثالثة يتواجد منتخب غانا رفقة المغرب وجرز القُمر والجابون.

منتخب الجزائر هو بطل إفريقيا بعدما حصل لقب 2019 في مصر على حساب السنغال في المباراة النهائية.

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