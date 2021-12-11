كأس العرب - ساسي: أتمنى فوز مصر على الأردن.. والزمالك في قلبي

أبدى فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس سعادته بالفوز على عمان بهدفين مقابل هدف وحيد في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وقال ساسي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "مباراة لم تكن سهلة حيث واجهنا صعوبات كثيرة. كنا أفضل في الشوط الاول وصنعنا العديد من الفرص ولكن لم نسجل. هدف التعادل أتى مباغتا ولكن أظهرنا الشخصية ونجحنا في العودة".

وأضاف "عندما تواصل إهدار الفرص يتسرب إليك الشك وأتتهم فرصة فسجلوها، ولكن عدنا سريعا وسجلنا الهدف الثاني، والأهم هو الخروج بأقل الأخطاء والتأهل".

وعن المنتخب الذي يفضل تأهله من مواجهة مصر والأردن في ربع النهائي قال ساسي: "نحترم المنتخب الأردني والمنتخب المصري ولكن إن خيرتني أفضل المنتخب المصري لسببين، أولا مع احترامي للمنتخب الأردني وهو منتخب ممتاز، منتخب مصر قوي وعندما تلعب ضده تحضر للمباراة بجدية أكبر، والسبب الثاني هو الحنين".

وأوضح "أحب المنتخب المصري لأن به العديد من أصدقائي الذين لعبت معهم، ولأن لدي مشاعر تجاه الجماهير واللاعبين المصريين. أتمنى لهم التوفيق، سامحوني في الأردن ولكن أتمنى التوفيق لمصر وأن نواجههم وأن يكون الفوز لتونس".

أما عن إمكانية عودته إلى مصر قال: "إذا رجعت إلى مصر فلدي العديد من الأصدقاء هناك. إذا أتت الفرصة سآتي بلا مشاكل، وإذا أتت الفرصة للعب كرة القدم فما المشكلة"؟

وبسؤاله عن النادي الذي يفضل اللعب له إن عاد إلى مصر اختتم ساسي "إذا حدث هذا سأعود إلى الزمالك وهذا أمر طبيعي، ولكن لدي عقد مع الدحيل وأحترم فريقي وليس لدي مشاكل مع فريقي. الزمالك في قلبي وأشجعه دائما وإن شاء الله يأتي يوم ويعود فرجاني إلى بيته".

ويلتقي الفائز من مصر والأردن مع منتخب تونس في نصف نهائي كأس العرب على ملعب "974" في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.