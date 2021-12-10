كأس العرب - الجزيري: استهدف لقب الهداف ورد فعلنا كان سريعا أمام عُمان

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 19:49

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

يستهدف سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس الفوز بلقب كأس العرب وحصد لقب الهداف.

وقاد رأسيتا سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني تونس لنصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال سيف الدين الجزيري عقب المباراة: "مباراة صعبة وركزنا من أول لآخر دقيقة من أجل الفوز".

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وأكمل "ردة الفعل كانت سريعة بعد تعادل عُمان وسجلنا الفوز والقادم أفضل".

وعن تصدره ترتيب هدافي البطولة قال: "أكيد هدفنا الوصول للنهائي وحصد اللقب واستهدف حصد لقب الهداف".

ورفع سيف الدين الجزيري رصيده إلى 4 أهداف في البطولة عزز بها تصدره لترتيب الهدافين.

وعزز منتخب تونس تفوقه على عُمان بتحقيق الفوز الثالث تاريخيا في مواجهات الفريقين مقابل فوز لعُمان وتعادل وحيد خلال 5 مواجهات.

وسينتظر منتخب تونس الفريق الفائز من مصر والأردن والمقرر إقامتها غدا السبت، في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

تونس كأس العرب سيف الدين الجزيري
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